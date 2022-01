ROY, Paulette Delisle



À l'hôpital Jeffery Hale, Québec, le 8 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Paulette Delisle, épouse de monsieur Claude Roy, fille de feu monsieur Arthur Delisle et de feu madame Elvina Bureau. Elle demeurait à Donnacona.Madame Delisle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Christian (Lydia Fournier) et Karina; ses petits-enfants: Laurie et Jean-Philippe. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Alice (feu Léo Dussault, Jean Janssen), feu Henri (feu Cécile Gauthier), feu Marcel (feu Pauline Douville), feu Robert, feu Agnès (feu Yves Leclerc), feu Jean-Marie, feu Micheline (feu Réjean Déry), Jean-Claude; feu Jean-Pierre Roy (feu Lucille Turgeon), feu Aimé (feu Pierrette Soulard), Doris (Madeleine Carreau), François (Réjeane Pleau), René (Micheline Lemay), Louise (Alain Gravel). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca