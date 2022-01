DAIGLE, Pierre



Subitement, à son domicile, le 6 janvier 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Pierre Daigle, fils de monsieur Jean Daigle et de dame Jeannine Drouin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil; ses frères et sœurs: Francine (Gérald Verreault), Louise, Jean-François, feu Michel; son neveu Charles Côté (Josée-Anne Rodrigue), ainsi que ses cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 0H4, tél.: 418 525-4385