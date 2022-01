DUBÉ, Louis



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 1er janvier 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Louis Dubé, fils de feu monsieur Henri Dubé et de feu madame Gisèle Gagné. Il demeurait à Québec mais était natif de Malartic.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Michel Dubé, Jean-Noël Dubé (Gaétan Picard), Viateur Dubé (Renée Tremblay), Mario Dubé (Joanne Ferland) et Nathalie Dubé; ses neveux et nièces: Martin Dubé, Karine Dubé, Patrick Dubé, Vanessa Lacroix Dubé et sa mère Marlène. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval et du CLSC des Rivières, plus particulièrement Martine Lévèque (infirmière). Un merci spécial à sa grande amie Johanne Blouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, ainsi qu'à l'Hôpital Sainte-Justine en cliquant sur l'onglet "fondation" du site internet suivant: https://www.fondationstejustine.org/fr