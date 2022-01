FORTIN, Colette



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 30 décembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Colette Fortin, fille de feu monsieur Léopold Fortin et de feu madame Pauline Carrier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle, Christian et Daniel (Véronique Caron); ses petits-enfants : Rosalie, Gabriel, Maxime-Alexandra et Malohé; ses frères et sœurs : Michel (Gaétane Pouliot), feu Céline, feu André (Marjolaine Giacomo), Suzanne et Mariette (Rosaire Oakes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel du CHSLD Pavillon Bellevue ainsi que ceux de la Maison Une ère de famille de St-Romuald pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/.