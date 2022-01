LABRECQUE, Claire



À l'Hôpital St-Sacrement, le 17 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Claire Labrecque, épouse de feu monsieur Roland Cauchon, fille de feu madame Jeanne Bolduc et de feu monsieur Arthur Labrecque. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Richard, sa petite-fille Camille (Antoine Bérubé), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses amis. La famille tient à remercier particulièrement l'équipe de soins de l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi que le personnel de sa résidence Les Jardins Saint-Sacrement.Parce qu'elle fut une grande amoureuse des animaux, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Fidèles Moustachus de Québec via leur site internet (https://refugelfm.com/).