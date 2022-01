Brad Marchand pourrait rejoindre Phil Esposito

L'attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand est tout feu tout flamme par les temps qui courent.

• À lire aussi: Retour des Nordiques: Québec obtient une rencontre virtuelle avec la LNH jeudi

• À lire aussi: Ducharme indulgent... pour le moment

Jeudi soir, face aux Flyers de Philadelphie, il pourrait devenir le deuxième joueur seulement de l'histoire de l'organisation à marquer deux buts ou plus dans quatre matchs consécutifs, après Phil Esposito.

Marchand a marqué deux buts face au Lightning de Tampa Bay, le 8 janvier, et contre les Capitals de Washington, le 10 janvier. Puis mercredi, il a réussi un tour du chapeau face aux Canadiens de Montréal.

La petite peste connaît une autre excellente campagne, lui qui a récolté 39 points, dont 19 buts, en 28 rencontres jusqu'ici.

Et ses succès ne sont pas étranges aux succès des Bruins qui présentent un dossier de 6-1-0 depuis le 1er janvier.

Ce n'est rien pour aider les pauvres Flyers qui ont de leur côté perdu leurs cinq derniers matchs. En plus d'avoir été vaincus deux fois par les Sharks de San Jose lors de cette séquence, ils ont été battus par trois buts ou plus face aux Kings de Los Angeles, les Ducks d'Anaheim et les Penguins de Pittsburgh.

À VOIR AUSSI :