BEAUDOIN, Aurèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Aurèle Beaudoin, époux de madame Rolande Carrier. Il était le fils de feu Honorius Beaudoin et de feu Joséphine Nadeau. Il demeurait à St-Anselme, autrefois de Honfleur.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Rolande Carrier, ses enfants: Liette Beaudoin (Marcel Dubreuil), Guillaume Beaudoin (Marie-Noëlle Marceau) et Isabelle Beaudoin (Clemente Rosique); ses petits-enfants: Anika Bouchard (Julien Breton), Jérôme Bouchard et Virginie Bouchard, Xavier Beaudoin (Hélie Chabot), Rose Beaudoin et Nathan Beaudoin, Anthony Rosique et Sam Rosique. Il était le frère de: feu Marie-Rose (feu Emmanuel Allard), feu Roland (feu Carmen Gauthier), feu Paul (Huguette Demers), feu Jeannette (feu André Delage), Alice (feu Jean-Paul Gilbert), feu Cécile (Raymond Lacasse), feu Normand (Pierrette Roy), Claudette (Paul-Émile Roy) et Lucien (feu Monique Bilodeau). De la famille Carrier, il était le beau-frère de: Yolande (Raymond Laflamme), Georgette (Roger Fontaine), Louis-Philippe (Ginette Morin), feu Roger (feu Thérèse Nolet), Rose-Aline (Gilles Roberge), Julien (Lisette Corriveau), feu Denise (Réal Leblond), Marie-Paule (Richard Veilleux), Yvette (Jean-Claude Elliot), Viateur (Noëlla Chabot), Suzanne, Mario, Alain (Edwige Goli) et Brigitte (Daniel Dubeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Beaudoin et Carrier ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC de Bellechasse, tout spécialement Tony Leblanc et Janick Morin, ainsi que le personnel de la Coopérative de la Rive-Sud pour les bons soins prodigués avec tant de bonté et d'humanisme. La direction des funérailles a été confiée à la