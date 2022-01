GUILLOT, Laurent



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 7 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Laurent Guillot, fils de feu Géraldine Bélanger et de feu Adolphe Guillot. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).L'urne sera mise en niche au columbarium de la maison funéraire. Monsieur Guillot laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Marie-Paule (feu Roland Guillot), Béatrice (feu Charles-Aimé Giguère), Georges (feu Claudette Bélanger) et Véronique; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé: ses frères et sa sœur: Aurèle (Lise Paré), Émilien (feu Claire Thomassin) et Thérèse (feu Charles-Aimé Vallée). Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans et au docteure Marjolaine Tremblay pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison:Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca