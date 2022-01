TREMBLAY, Raymond-Marie



C'est avec un grand chagrin que nous vous annonçons le décès de Raymond-Marie Tremblay, époux de feu Solange Simard, à l'âge de 91 ans, survenu au CHU de Québec Université Laval (Hôpital de L'Enfant-Jésus), le 9 décembre 2021. M. Raymond- Marie Tremblay, demeurant au, Pavillon au Coeur du Bourg, était le fils de feu Joseph Tremblay et feu Marie-Louise Gagnon.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel, Réal (Denise Gadoury), Lucie (Sylvain St-Jacques), Michel (Julie Belzile): ses petits-enfants: Nicolas, Marie Laurence (Erik Deschamps) et Ariane (Jean Philippe Taraud), Alexe St-Jacques (Francis Auger), et Julien St-Jacques, Antoine et Camille Tremblay et Johanne Gallant (Jean-Guy Corbin) et Mélanie Gallant (Kent Egan); ses arrière-petits-enfants: Noah et Zacharie Deschamps, Charles Tremblay. Né à Bagotville (Saguenay) et fils d'une famille de douze enfants, tous décédés, il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Comme époux, père, grand-père et arrière-grand-père, il a marché droit sans jamais baisser les bras! Un remerciement tout particulier au personnel du Pavillon au Coeur du Bourg de Québec ainsi qu'à l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et l'attention apportée.