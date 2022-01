MALNIG, Guido



Au CHU - CHUL, le 18 décembre 2021, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé monsieur Guido Malnig, époux de madame Denise Plamondon, fils de feu madame Giulia Spitzl et de feu monsieur Arturo Malnig. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 15 janvier 2022, de 9 h à 10h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Giovanna (Richard Magnan), Anna-Maria (Marko Ostojic) et Roberto; ses petits-enfants: Ivan (Marie-Pier Jean), Marina (Kristian Zubac), Nicola et Monica Ostojic; ses arrière-petits-enfants: Franjo et Mikael Zubac. Il était le frère de: feu Gino, feu Gemma, feu Arturo, feu Antonella, feu Aldo, feu Giulietta et feu Anna. Il était le beau-frère de: Sr Pauline Plamondon, feu Sr Madeleine Plamondon, feu Françoise Plamondon, feu Jacqueline Plamondon (feu Alfred Paradis), feu Paul Plamondon (Julie Dumont), feu Claude Plamondon, feu Pierrette Plamondon (feu Yves Poulin), feu Michèle Plamondon (Benoît Gailloux) et Lise Plamondon (Henri Desmeules. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du Canada et de l'Italie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrandes de messes ou par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.