GAUDREAULT, Léo



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 janvier 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Léo Gaudreault, époux de madame Gaétane Lapointe. Il était le fils de feu Madame Laurette Dallaire et de feu Monsieur Lionel Gaudreault. Il demeurait à Québec (arr. Beauport), autrefois de la paroisse St-Cœur-de-Marie, à Alma.L'inhumation se fera ultérieurement, au printemps, au cimetière de St-Ignace de Loyola. Monsieur Gaudreault laisse dans le deuil son épouse madame Gaétane Lapointe; ses enfants: Charlène (Serge Renaud), Johanne (François Bolâtre), Dany, Danielle (Michel Gagné) et Yolande; ses petits-enfants: Nadine, Mélissa et Andrée (Diane Bourbonnais), Patrice (Nancy Gagnon), Simon-Pierre (Emilie Kuntz) et Jérémi, Dominic (Sarah Janvier), Coralie (Guillaume Despeches); ses arrière-petits-enfants: Alexandre et Laurie, Zachary, Emrick et Zoélie; sa sœur: Marcelle; ses belles-sœurs: Ginette Larouche (feu Raynald Gaudreault), Françoise Leclerc (feu Paul-Armand Gaudreault), Aurélia Girard et Gaétane Lessard (feu Germain Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Valéda (feu Laurier Gagnon), Yolande (Jean-Paul Bouchard), Andréa (Jacques Lalancette), Jean (Pierrette Lavoie), Clément (Bérangère St-Pierre) et Louisette Tanguay (feu Bruno Lapointe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé: ses frères et sœurs: Marie-Marthe (feu Roland Tremblay), Cécile (feu Philippe Fortin), Carmen (feu René Fortin) et de la famille Lapointe, il était le beau-frère de: Adrien (feu Lucienne Audet), Paul-Henry (feu Aline Lapointe), Rita (feu Joseph-Arthur Bouchard), Janette (feu Léo Larouche), Marie (feu Charles-Henry Gagnon) et Éloi (feu Noëlline Bouchard). Un remerciement spécial à son ami Stéphane Tremblay ainsi qu'à Charles Dumas (bénévole spirituel à l'hôpital St-François d'Assise). La direction des funérailles a été confiée à la maison:Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 https://fondationduchudequebec.org/inmemo/