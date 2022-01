GARNEAU, Jacqueline Maltais



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jacqueline Maltais, épouse de feu Donat-Eloi Garneau, fille de feu Gracia Maltais et de feu Isaïe Maltais. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille se réunira à lale samedi 15 janvier 2022 de 12h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Émile.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lise (feu Jean-Yves Gagné, Gérald Gagné), Pierre (feu Louise Boivin), Diane (Florent Martineau), Gilles (feu Sylvie Hunter), feu Francine (Richard Bertrand), Jacques (Diane Plourde), Lauraine (Guy Sylvain), Odette; ses petits-enfants: Guy Gagné, Réal Gagné, France Martineau, Nathalie Martineau, Jacinthe Martineau, Dannie Bertrand, Sylvain Bertrand, Caroline Garneau, Josée Garneau, Catherine Garneau, Antoine Garneau, Dave Allison, Audrey Jean et Émilie Jean, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants; sa sœur: Lucette Maltais (feu Julien Langlais); son frère: Maurice Maltais; ses beaux-frères et belles-sœurs: Georges Garneau (Jeannine), Jeanne Garneau (feu Roméo), Roger Garneau (Micheline), André (feu Nicole), Mariette (feu Maurice); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.