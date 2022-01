BÉDARD, André



Subitement, à son domicile, le 3 janvier 2022, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur André Bédard, fils de feu Maurice Bédard et de dame Liliane Hamel. Il demeurait à Lac St-Charles.Tu nous laisse dans un grand deuil André.Fils de feu Maurice Bédard et de dame Liliane Hamel. Il est allé rejoindre sa sœur Michelle (Denis Simard). Il laisse dans le deuil son frère Donald (Martine Paquet); sa nièce Vicky et son neveu Érick; ses oncles et tantes: Gilles Hamel (Marilyne Duff), Yollande (feu Antoine Métayer), Louisette (feu Dr Jean-René Lemaire), Pierrette (feu Louis-Marie Lefebvre); feu Marcel Hamel et feu Roland (feu Raymonde Breton); ainsi que plusieurs cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'I.U.C.P.Q.