BOUCHARD, Lorraine Bédard



Au Centre d'hébergement Sainte- Monique, le 9 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lorraine Bédard, épouse de feu monsieur Philippe Bouchard et fille de feu monsieur Émilien Bédard et de feu madame Thérèse Arcand. Elle demeurait à Québec mais était native de Saint-Félicien.Dieu te voyant épuisée et affaiblie, c'est la porte du ciel qu'il t'ouvrit. Avec les larmes aux yeux, nous t'avons vu partir même si tu n'en avais pas le désir. Ce fut pour toi la fin d'immenses souffrances et pour nous le début d'une grande solitude. Nous n'oublierons jamais ton amour si grand, ton courage, ta joie de vivre et ta grande détermination.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Danielle Morency), feu Daniel, Dominique (Gino Moreau), Chantale (Daniel Lévesque); ses petits-enfants: Philippe, Marie-Hélène, Olivier, Élodie, Lysianne, Ulric et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Cilien (Estelle), feu Raymonde (feu Jean-Charles), Fernand (feu Ghislaine), Pauline (feu Adrien), feu Bertrand (feu Pierrette), feu Raymond, Monique (feu Jean-Yves), feu Michel (Helen); elle était la belle-sœur de (famille Bouchard): Marthe et Gisèle (feu Fernand). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et dont les amis du camping de l'aéroport. Un merci particulier au personnel du 3e étage du centre d'hébergement Sainte-Monique ainsi qu'au docteure Jacynthe Tassé pour son humanisme et les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein sur le site internet suivant en cliquant sur l'onglet " faire un don " : https://rubanrose.org