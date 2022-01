PARENT, Jean-Louis



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 10 décembre 2021 à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Jean-Louis Parent, époux de feu dame Simonne Rhéaume. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Parent et de feu dame Yvonne Gagnon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Guy, Sylvie (Serge Crépeau), Jacques (Claude Lacerte) et Alain (Johanne Cantin); ses petits-enfants : Charles David, Alexandre, Jean Félix (Chloé), Catherine, Justine (Gabriel) et Mathis (Julia); ses arrière-petits-enfants : Emma Rose, Zack, Mia, Liam, Raphael et Jax; ses frères et ses sœurs : feu Jacqueline (feu Lucien), feu Suzanne (feu Yves), feu Denyse (Jean), Raymond (feu Micheline) (Thérèse), Louise (Jean-Marc) et feu Michel (Yvette), ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au :de 10h à 13h.Par la suite, la mise en crypte se fera au cimetière St-Charles (1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC. G1N 3Y6), dans le mausolée Marie de l'Incarnation, ou il reposera auprès de l'amour de sa vie, Simonne.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins au Chartwell Trait-Carré pour les bons soins et l'accompagnement offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (2101, Chemin Saint-Louis, Québec, QC., G1T 1P5), https://michel-sarrazin.ca/don-en-memoire.Pour rendre hommage àmonsieur Jean-Louis Parent,vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.