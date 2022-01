DONOVAN, Donald



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 9 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Donald Donovan, époux de dame Renée Lamontagne. Il était le fils de feu dame Edna Skodak et feu monsieur Ewart E. Donovan.Il est né et a vécu à Québec. Il a œuvré pendant plus de 50 ans comme ingénieur civil, notamment sur plusieurs grands barrages hydroélectriques et en tant que président de Saint-Romuald Construction. Plus encore, il a été un père et grand-père dévoué, fier de ses origines irlandaises, un golfeur passionné, un pianiste habile et un bon vivant. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Renée; ses enfants : Brian (Odette Bergeron), Kathleen (James Jessop), Peter (Marie-Josée Blondeau), Kevin (Isabelle Bélanger) et Patrick (Anne-Frédérique Champoux); ses petits-enfants : Sarah, William, Shannon (Matthew Charby), Casey, Devlyn (Tyler Klepko), Emily, Amanda, Sean-Edward, James-Matthew et Quentin; ses arrière-petits-enfants : Henry et Josephine; ses sœurs : Carol Rousseau et Audrey Buchanan; ses belles-sœurs : Louise Bouchard et Ginette Lamontagne ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home et celui de l'Hôpital Laval pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint-Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec, G1S 2M4, tél. : 418 684-2260 ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.