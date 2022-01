SAVARD, Gilles



À l'hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 26 décembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé paisiblement entouré de ses proches monsieur Gilles Savard, conjoint de madame France Bisson, fils de feu madame Albina Rhéaume et de feu monsieur Willie Savard. Il demeurait à Donnacona.Monsieur Savard laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses filles: Isabelle (Guillaume Girard) et Valérie (Mario Leclerc-Duval); la mère de ses filles Marie-France Paquet; les enfants de sa conjointe: Sébastien Pascal (Danielle Piché) et Nadia Pascal (Isaël Desbiens). Un grand-papa formidable qui veillera sur ses petits-enfants: Élliot et Antoine Girard, Éva Leclerc, Ariane et Laurent Pascal, Anabelle et Louis Desbiens. Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Nicol (Claudette Tremblay), Bruno (Rita Lafond), Gervaise (Alain Gagnon), Marie-Rose (feu Paul-André Rhéaume) et Monique ainsi que tous les membres de la famille Bisson, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel de l'hôpital Laval et à tous les anges des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org