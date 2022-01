PELLETIER, Lionel



Au Manoir Sully, le 19 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Lionel Pelletier, fils de feu Isaïe Pelletier et feu Émilia Cloutier, époux de feu Dorina Sirois. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucette L. Dubeau; ses filles: Joyce (Stéphane Couillard Després), France, Sonia et Valérie (Richard Thivierge); ses petits-enfants: Jonathan (Maude Baillargeon) et Audrey (Jérémy Mercier); ses arrière-petits-enfants: Thomas et Alice Pelletier. Il laisse également dans le deuil son frère Émilien (feu Cécile Quirion) ainsi que les filles de sa conjointe; Joanne Dubeau et Chantal Dubeau (Steeve Verret), leurs enfants: Olivier Picard (Justine Mercier) et Félix Pelletier (Sarah-Ann Garneau); ses neveux, nièces, autres parents et amis. Il était le frère de feu Roger (Gervaise Thériault) et de feu Gilberte et il était également le père de feu Johanne et de feu Gratien. La famille recevra les condoléances au, de 13h à 14h.La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du Manoir Sully pour leur dévouement et les bons soins prodigués. En guise de sympathie, un don à Fibrose kystique Canada serait apprécié: https://www.fibrosekystique.ca