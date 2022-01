LARRIVÉE, Marie-France



À Lévis, secteur Saint-David, le 31 décembre 2021, est décédée, avec l'aide médicale à mourir, madame Marie-France Larrivée, à l'âge de 54 ans. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Larrivée et de madame Thérèse Isabelle. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son conjoint Guy Tremblay; ses deux filles adorées: Sybell et Mya (bergers allemands); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay: Denis (Francine Blais), Jean-Pierre et feu Richard (Marie-Hélène Tillous); sa cousines bien-aimée Sabine Guay; ses ami(e)s: feu Paule Doyon, feu Lise Bilodeau, Nathalie Côté, Guylaine Côté (Pierre Langlois), Manon Douville (Jean-Marie Lemay), Jean-François Verreault, Marcel Cadorette, Julie Gosselin, Philippe Michaud (Guylaine Savage) et Raynald Savard. La famille tient à remercier le Dre Luce Boucher (clinique Duberger), madame Geneviève Deschênes pour le divertissement zoothérapique, un gros merci à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis où elle a passé un mois et qu'elle a finalement sorti pour aller finir ses jours dans le confort de son foyer. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.