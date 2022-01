DUPUIS, Alphé



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1er janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Alphé Dupuis, époux de dame Reinelde Bélisle, fils de feu Alphee Dupuis et de feu Alphonsine Lajoie. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Reinelde Bélisle, son fils Jean-François (Nathalie Tremblay) et la fille de celle-ci Catherine; ses petites-filles : Christine et Évelyne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélisle : feu Roger (Georgette Frank), feu Robert (Nicole Parent), Armande, Laura (Robert Blanchette), Armand Jr., Jacqueline, Michel (Lise Pelletier) et Jean-Paul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'a précédé son frère Robert (Nicole Parent). La famille tient à remercier le personnel soignant du CHU de Québec ainsi que celui du CLSC Haute-Ville pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.