SIMARD, Armand



Le 7 décembre 2021, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Armand Simard, époux bien-aimé de feu dame Rosanne Tremblay. Il était le fils de feu Adélard Simard et de feu Laura Simard. Il demeurait à Québec mais autrefois de la paroisse de Ste-Anne-de-Beaupré.Il laisse dans le deuil ses enfants, conjoint et conjointes: Joanne (Denis Pouliot), Christian (Roseline Allaire), Daniel (Caroline Dionne); ses petits-enfants: Alexandra (Étienne Bonneville), Pierre-Luc (Laury Masson), Noémie (Maxime Careau), Florence et Marc-Antoine. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beau-frère et belles-soeurs: feu Benoit (Céline Lavoie), Paul-Henri (Ghislaine Talbot), Armande (Roger Dupont), feu Fernand (Yvette Mailloux), Marie-Claire, Clément (Lucie Lachapelle), feu Rodrigue (Hélène St-Gelais), feu Roger Tremblay (Jeannette Guay), feu Rosaire Tremblay (Rolande Tremblay); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, tante, voisins et amis. Il est allé rejoindre son petit-fils feu Louis-Philippe, feu Raymond (feu Jeannette Lachance), feu Léger, feu Rita Tremblay (feu Laurent Racine), feu Céline Tremblay (feu Jean-Luc Blouin). Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Auberivière, 485, Rue Du Pont, Québec, (Québec) G1K 0H6 418-692-4248 www.lauberiviere.org