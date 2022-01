La rupture est-elle l’unique solution à mon problème ?

Je suis en couple avec un monsieur qui habite dans le logement en bas de chez moi. Sa femme est décédée il y a six mois, et comme on a toujours bien connecté, on a décidé de faire vie commune. Ses enfants ne sont pas d’accord et ça crée des remous. Mais on a quand même avisé le propriétaire qu’on allait quitter nos logements le 1er mai pour louer quelque chose dans une RPA de notre coin.

Certains jours il est enthousiaste à l’idée, et certains autres, il se laisse influencer par ses enfants qui trouvent qu’il va trop vite en affaire. J’ai tellement peur qu’il change d’avis avant le début de notre projet, que je songe à lui proposer de rompre pour connaître son vrai visage ?

Amoureuse craintive

Mettre votre projet à exécution aurait le mérite de vous révéler ses intentions véritables, sans faux-fuyants.