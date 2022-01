L’association des fournisseurs de l’industrie de la santé du Québec met fin à ses activités

Après 25 ans de services, l’association des fournisseurs de l’industrie de la santé du Québec (AFISQ) met fin à ses activités.

• À lire aussi: Une bonne idée ou non la «taxe antivax»?

«Ces dernières années, il est malheureusement devenu de plus en plus difficile d’offrir un service adéquat aux membres de l’industrie. Les intervenants sur le marché se sont regroupés et la résolution des enjeux est devenue de plus en plus complexe, spécialement pour une association de taille relativement petite comme l’AFISQ. Les ressources nécessaires pour accomplir la mission de l’Association dépassent ses capacités», a expliqué Pierre Bourgon, président de l’AFISQ, par communiqué jeudi.

L’AFISQ a ainsi choisi de confier sa mission à Medtech Canada, qui est l’association nationale représentant l’industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d’équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé.

«La transition de l’adhésion vers Medtech Canada est la suite normale des choses», a estimé M. Bourgon.

«Nous croyons que la décision de l’AFISQ de nous confier sa mission sera l’occasion de mettre de l’avant l’importante contribution des PME du Québec aux activités du système de santé québécois et de renforcer la représentativité de Medtech Canada comme interlocuteur clé de la chaîne d’approvisionnement en santé», a pour sa part déclaré Benoit Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

À VOIR AUSSI :