Le Québec en retard dans la course pour la 3e dose

La campagne de vaccination pour la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 au Québec progresse à pas de tortue par rapport à celles des autres provinces canadiennes et d’autres pays industrialisés.

Du pour et du contre

OMS :

Des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) croient que les rappels de vaccin ne sont pas « une stratégie viable » pour combattre la pandémie de COVID-19.

Ils réclament des vaccins mis à jour qui permettraient de mieux prévenir la transmission du virus.

Santé Canada :

Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande une dose de rappel d’un vaccin aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Pour y avoir accès, la série vaccinale doit être complétée depuis au moins 6 mois.

CDC :

Les Centres de contrôle et prévention des maladies (CDC) recommandent une dose de rappel.

Elle permet d’augmenter la réponse immunitaire et de prévenir des formes plus sévères du virus, entre autres, chez les personnes de plus de 65 ans.

Le pourcentage de troisièmes doses administrées par pays

Le Québec et le Canada occupent une place peu envieuse dans l’administration de la troisième dose si on les compare à d’autres nations industrialisées. Parmi les pays du G-7, le Canada se trouve au cinquième rang, tout juste devant les États-Unis. Parmi les pays comptant au moins un million d’habitants, le Chili mène la parade, suivi par le Danemark et le Royaume-Uni.

Chili : 60,5 %

Danemark : 54,6 %

Royaume-Uni : 52,5 %

Israël : 47,2 %

Belgique : 45,3 %

Allemagne : 43,9 %

Italie : 40,3 %

France : 39,3 %

Espagne : 34,4 %

Portugal : 33,8 %

Canada : 27,9 %

Québec : 25,6 %

États-Unis : 23 %

Japon : 0,8 %

Sources : Our World in Data, gouvernement du Québec, gouvernement d’Israël

Le taux de vaccination par province (3 doses)

Nouveau- Brunswick : 26,5 %

Québec : 27 %

Ontario : 36 %

Manitoba : 31,9 %

Saskatchewan : 39 %

Alberta : 28,3 %

Colombie-Britannique : 26,8 % (12 ans et plus)

Des régions en avance sur les autres

