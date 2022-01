Oui à une taxe pour emmerder les non-vaccinés

Est-ce que je suis pour l’imposition de la taxe antivax ?

Bien sûr !

Est-ce que je crois qu’elle sera efficace ?

Non.

Pourquoi je suis pour, alors ?

Parce que j’appuie n’importe quelle mesure destinée à emmerder les non-vaccinés.

Et je le dis sans honte.

QUI SONT LES VRAIS EMMERDEURS ?

Avez-vous honte de vivre dans une société qui pénalise les automobilistes qui conduisent à contresens ?

Qui oblige les constructeurs de résidences pour personnes âgées à installer des gicleurs ?

Qui donne des amendes aux clients qui fument dans les restos ?

Qui permet aux tribunaux d’imposer de force des transfusions sanguines à des enfants, quitte à violer la sacro-sainte liberté de religion protégée par la sacro-sainte charte des droits ?

Alors pourquoi on devrait se sentir mal de pénaliser les irresponsables qui mettent la santé de tout le monde en danger en refusant le seul traitement capable d’endiguer une dangereuse pandémie qui menace la planète entière ?

Et puis, entre vous et moi...

Qui emmerde tout le monde depuis deux ans ?

Les vaccinés ? Non.

Ce sont les non-vaccinés qui emmerdent.

Et ce sont les vaccinés qui sont emmerdés.

Et il faudrait être gêné d’emmerder les emmerdeurs ?

Désolé, mais non.

Demandez aux malades qui ont vu leur opération reportée pour une deuxième fois qui sont les emmerdeurs entre les vaccinés qui ont fait leur devoir de citoyens et les non-vaccinés qui se foutent de tout le monde (mais qui sortent leur carte d’assurance-maladie au premier signe de fièvre), vous verrez ce qu’ils vous répondront.

Pas sûr qu’ils versent de grosses larmes sur les pôvres antivax.

LES NOUVEAUX NELSON MANDELA ?

Et foutez-moi la paix avec votre liberté !

La liberté de conduire en état d’ébriété n’existe pas.

Ni celle de fumer dans un hôpital.

« Oui, mais si on accepte cette foutue taxe, bientôt, on va demander aux obèses et aux gens qui ne font pas d’exercice de payer leurs soins de santé... »

Ah, parce que l’obésité est contagieuse ? Le diabète et le cholestérol aussi ?

Je ne le savais pas !

Que des gens intelligents sortent ce sophisme que même une courge trouverait stupide me sidère...

Vous avez vu les trois policiers de la SQ qui ont participé à un événement critiquant les mesures sanitaires ?

Ils se comparent à Nelson Mandela !

D’un côté, un homme qui a préféré passer 27 ans en prison plutôt que renier ses principes...

De l’autre, trois policiers qui sont contre les lois qu’ils appliquent, mais qui ne veulent pas démissionner, car ils ne veulent pas perdre leur salaire et leur pension...

Ben oui, Chose, c’est la même affaire !!!!

Les bêtises qu’il ne faut pas entendre...

JUSQU’AU BOUT

Cela dit, que nos gouvernements arrêtent de niaiser avec la puck.

S’ils veulent rendre la vaccination obligatoire, qu’ils le fassent !

Là, on dirait un gars qui dit à une fille qu’il vient de rencontrer : « Non, non, je te jure, je veux juste te caresser le bras ! »

« Non, non, je te jure, je veux juste t’embrasser ! »

« Non, non, je te jure, je veux juste te toucher les seins ! »

Dites-le, que vous voulez aller all the way, bordel !

De toute façon, tout le monde le sait...