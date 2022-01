Paris sportifs: les 49ers et les Cardinals pourraient rapporter gros

Alors que les premiers matchs éliminatoires de l’Association américaine de la NFL seront disputés samedi, les activités de la Nationale reprendront dimanche. La plateforme Bet99.com propose certaines cotes qui pourraient avantager les parieurs sportifs, notamment pour l’affrontement entre les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas.

Il est difficile de prédire l’issue de ce duel entre l’attaque des Cowboys, la plus puissante du circuit, et la défense des Niners qui n’a alloué en moyenne que 17,4 points lors de ses cinq derniers affrontements. La formation californienne a d’ailleurs terminé la saison avec sept gains en neuf matchs. Avec une cote de 2,45, elle est ainsi l’équipe négligée avec le plus de rythme dans le circuit Goodell.

Les 49ers devront toutefois être au sommet de leur forme contre Dak Prescott et les Cowboys, qui ont rossé les Eagles de Philadelphie 51 à 26 au dernier duel de la saison.

Les Cardinals à considérer, les Eagles à éviter

De leur côté, les Cardinals de l’Arizona tenteront de prolonger le marasme de Matthew Stafford, le quart-arrière des Rams de Los Angeles, qui n’a jamais gagné de match éliminatoire en 13 ans de carrière. Les Rams ont perdu leur dernier rendez-vous de la saison contre les 49ers après avoir triomphé à cinq occasions consécutives, dont le 13 décembre contre les Cardinals.

Ceux-ci avaient toutefois dominé au cours de leur premier duel contre les Rams cette année, l’emportant 37 à 20. Ils pourraient représenter un pari intéressant, avec une cote de 2,70, si leur quart-arrière Kyler Murray est étincelant à son premier match sans lendemain en carrière dans la NFL.

Il faudrait être particulièrement aventureux, et un peu casse-gueule, pour parier contre Tom Brady et les Buccaneers dans leur affrontement face aux Eagles. La formation de Philadelphie a remporté quatre de ses cinq dernières joutes, mais toutes ces victoires sont venues contre des équipes de bas de classement.

La cote de 4,25 ne vaut probablement pas la chandelle contre les champions en titre du Super Bowl, qui ont écrasé les Panthers de la Caroline 41 à 17 pour terminer la saison régulière.

