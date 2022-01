Québec sort le chéquier pour convaincre son personnel de travailler plus

Québec annonce s’être entendu avec les syndicats du réseau de la santé au sujet de plusieurs mesures visant à convaincre son personnel de travailler plus pour affronter la vague Omicron.

Parmi les mesures qui seront mises en place, notons qu’une demi-journée de vacances sera dorénavant accordée aux employés du réseau pour chaque journée travaillée au-delà de leur semaine normale.

Le gouvernement remboursera également certains frais liés au travail lorsqu’un salarié effectuera du temps supplémentaire, par exemple des repas ou des coupons de taxi pour rentrer à son domicile.

Les travailleurs à temps partiel seront rémunérés à taux double pour le temps supplémentaire effectué de soir, de nuit, et durant fin de semaine, en plus de leur journée de travail régulière, sous réserve de certaines modalités.

Une rémunération à taux double sera accordée aux personnes salariées à temps complet qui effectuent une 6e ou une 7e journée de travail dans la même semaine de travail.

Un montant de 100 $ sera accordé à la personne salariée à temps partiel qui effectue au minimum 30 heures dans sa semaine de travail et celle à temps plein sera rémunérée à taux double durant une 6e ou une 7e journée travaillée dans la même semaine.

Les détails des mesures pour l'ensemble des milieux du réseau de la santé et des services feront l'objet de correspondances ministérielles prochainement, précise-t-on.

«Ces mesures s'inscrivent dans le changement de culture que nous avons amorcé pour notre réseau de santé pour le rendre plus humain et performant en offrant notamment une meilleure conciliation travail-vie personnelle», a mentionné le ministre de la Santé, Christian Dubé, par voie de communiqué. Une des clés pour y arriver est la collaboration avec les syndicats et, à cet égard, nous tenons à assurer notre volonté à maintenir les canaux de communications ouverts avec eux.»

Les syndicats du réseau de la santé ont souligné, d’une même voix, que ces mesures «permettront de soulager de façon appréciable, mais temporaire, la pression qui pèse depuis 22 mois sur le dos du personnel du réseau»

Ils invitent donc Québec à «poursuivre les discussions dans le même état d’esprit afin de se sortir de la situation de crise liée à la pandémie et au manque de personnel».

