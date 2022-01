Sondage: recul important des appuis de la CAQ

Même si elle vogue toujours en tête des intentions de vote, la Coalition Avenir Québec (CAQ) enregistre une baisse importante de ses appuis, au profit de Québec solidaire et du Parti conservateur du Québec.

• À lire aussi: Claire Samson ne sera pas candidate pour le Parti conservateur du Québec

• À lire aussi: Retour en classe et couvre-feu: annonces importantes de François Legault à 15h

• À lire aussi: Taxer les non-vaccinés? Oui et vite!!!

Si une élection avait eu lieu en début d’année, la CAQ aurait récolté 38 % des voix, selon un coup de sonde mené du 6 au 8 janvier 2022 auprès de 1105 électeurs québécois de 18 ans et plus par la firme Mainstreet pour le compte de la revue l'Actualité plus, publié jeudi.

En comparaison, le dernier sondage Léger mené début décembre donnait 46 % des intentions de vote au parti de François Legault.

Loin derrière, le Parti libéral du Québec (PLQ) de Dominique Anglade aurait aujourd'hui récolté 20 % des appuis et Québec solidaires 19 %, a rapporté l’Actualité. Il s’agit tout de même d’une hausse conséquente pour ce dernier, à qui les sondages les plus récents accordaient entre 12 et 14 % depuis un an, a-t-on noté.

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime semble aussi profiter de la grogne ambiante à l’égard des importantes mesures sanitaires mises en place par le gouvernement et récolte maintenant 13 % d’intention de vote à l’échelle de la province.

C’est trois points de plus que le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon, qui termine bon dernier des principaux partis politiques provinciaux avec 10 % des intentions de vote.

À VOIR AUSSI...