«Star Académie: L’Audition finale»: en route vers le premier Variété

Pour la dernière de Star Académie: L’Audition finale, jeudi soir, les profs ont été beaucoup plus sélectifs avec seulement trois candidats repêchés.

Avec toute sa sensibilité et son émotivité, William a ouvert le bal avec la magnifique chanson Not My Father’s Son, tirée de la comédie musicale Kinky Boots, écrite par Cindy Lauper. Les profs ont été sensibles à son interprétation. «Tu as les défauts et les qualités de la jeunesse, a argumenté Guylaine Tremblay. Tu as envie de démontrer plutôt que d’être. Mais j’ai la certitude que tu dois être avec nous au premier Variété.»

PHOTO COURTOISIE

Deux retours

Ancienne participante à Mixmania, et ancienne candidate de La Voix, Krystel Mongeau a décidé de tenter à nouveau sa chance, notamment pour prouver à sa petite fille qu’il faut aller à bout de ses rêves.

PHOTO COURTOISIE

Avec Before He Cheats, elle a démontré qu’elle méritait sa place dans l’émission. «Tes habiletés vocales sont indéniables, a avancé Guylaine Tremblay. Mais je comprends que tu as envie de savoir qui tu es vraiment comme artiste.» Gregory Charles a proposé qu’elle revienne dimanche pour le savoir.

De son côté, Laurie a fait le camp de sélection de Star Académie, l’année dernière, mais elle n’a pas été sélectionnée pour le premier Variété. Tenace, elle a voulu réessayer cette saison.

PHOTO COURTOISIE

Solide et sûre d’elle, elle a fait une belle interprétation de Learn to Speak de Cara Rose qui a ému les profs, visiblement satisfaits de la revoir devant eux. Gregory Charles a d’ailleurs souligné qu’elle n’était plus la même que l’an dernier.

«Je t’ai vu déterrer quelque chose que j’avais déjà vu l’an dernier, mais tu n’étais pas prête à nous le confier. Cette année, on aimerait que tu nous le confies », a détaillé Lara Fabian avant d’appuyer sur le bouton envoyant Laurie directement à l’Académie.

Ils seront donc cinq Académiciens et 14 aspirants candidats à participer au Variété de Star Académie, ce dimanche, mais ils ne seront que 15 à défaire leurs valises à l’Académie à l’issue de cette première émission.

Ils sont candidats au premier Variété

William, 24 ans, Montréal

Krystel, 25 ans, Sherbrooke

Elle intègre directement l’Académie

Laurie, 20 ans, Québec

