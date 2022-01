Tempête hivernale sur la Basse-Côte-Nord

Une tempête hivernale risque d’affecter une partie du nord-est du Québec durant la fin de semaine, alors qu’un avertissement de froid extrême est en vigueur pour les secteurs du nord et de l’ouest de la province.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, cette tempête apportera d’importantes accumulations de neige et des vents forts causant de la poudrerie sur la Basse-Côte-Nord dans la nuit de vendredi à samedi.

Le bulletin météorologique spécial concerne également des secteurs plus à l’est, comme Chevery, Natashquan, les Îles-de-la-Madeleine et l’île d’Anticosti, mais la neige pourrait se transformer en pluie ou en pluie verglaçante durant la journée de samedi.

Les précipitations pourraient persister jusqu'à dimanche, a indiqué l’agence fédérale.

Pour le reste Montréal, la Montérégie, l’Estrie, la Beauce et la région de Québec, on prévoit de la faible neige intermittente avec des températures saisonnières oscillant entre -8 et -4 degrés pour jeudi.

Les mêmes conditions météorologiques prévaudront dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Outaouais, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Le froid sera de retour dés vendredi pour la majeure partie des régions de la province avec un mercure descendant à -20 degrés dans les secteurs du sud, mais des températures encore plus froides ailleurs.