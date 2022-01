Un ancien de l’Impact utilise la technologie pour garder les jeunes actifs

Alors que les sports organisés sont sur pause, un ancien joueur de l’Impact de Montréal fait bouger les jeunes en utilisant la technologie.

Sandro Grande a eu une superbe carrière de footballeur. En plus d’avoir revêtu le maillot de l’Impact de Montréal (devenu le CF Montréal) et de l’équipe nationale du Canada, il a aussi joué dans différents circuits en Italie et en Norvège.

Aujourd’hui entraîneur, il n’a rien perdu de sa passion pour le soccer. Il s’est même donné pour mission de faire progresser les jeunes athlètes depuis son sous-sol.

Inspiré par les stratégies actuellement utilisées dans les écoles, il mise sur la vidéoconférence pour communiquer avec ceux qui suivent ses intenses séances d’entraînement de leur domicile.

«Ça aide au niveau technique. Dans une séance d’une demi-heure, on touche le ballon 500, 600, 700 fois même», affirme-t-il.

«Parce qu’ils sont pris dans la maison, toute la journée, c’est très important qu’ils restent actifs», déclare la mère d’un des enfants entrainés par Sandro Grande.