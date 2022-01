Un joueur de soccer des Carabins suspendu trois ans

L’étudiant-athlète de l’équipe de soccer des Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) Alexis Stevens a été suspendu trois ans pour une violation des règles antidopage.

Un test a révélé la présence et l’usage de GW501516, un modulateur hormonal et métabolique interdit, dans l’urine de Stevens, ont confirmé les Carabins par voie de communiqué.

La durée de la suspension de Steven a été réduite de quatre à trois années, puisqu’il a signé un formulaire d’aveux et d’acceptation, admettant ainsi ses torts. Sa sanction prendra fin le 17 novembre 2024.

«J’étais conscient qu’il y avait des risques en consommant des suppléments alimentaires et j’ai commis une erreur. Je suis privé du sport qui me passionne et j’en assume la responsabilité. J’ai l’intention d’apprendre de mon erreur et de travailler sur moi tout en poursuivant mes études», s’est excusé Stevens dans le communiqué.

La directrice générale du CEPSUM et des Carabins, Manon Simard, a pour sa part indiqué que l’équipe médicale de l’UdeM «recommande notamment de ne pas consommer des suppléments alimentaires» et que l’organisation allait «évaluer comment [elle] peut améliorer encore plus la sensibilisation de [ses] étudiants-athlètes».