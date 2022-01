CARON, René



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 janvier 2022, est décédé à l'âge de 67 ans et 8 mois, monsieur René Caron, demeurant à Québec, natif de St-Joseph-de-Lepage, conjoint de madame Adrienne Castonguay, fils de monsieur Jean-Marie Caron et de madame Ida Corriveau.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe Adrienne, sa fille Cindy (Chris Young), les enfants de sa conjointe : Jenny Coulombe (Jasmin Léveillé) et Steve Coulombe (Véronique Bérubé), ses petits-enfants de coeur : Zachary, Antoine et Pamélie Coulombe, ses parents monsieur Jean-Marie Caron et madame Ida Corriveau, ses frères et sa soeur : Ghislain (Hélène Migneault), Lisette (Denis Fiola) et Yves, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Castonguay, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada par l'entremise de leur site Internet : www.sllcanada.orgMerci du fond du coeur pour vos témoignages de sympathie. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du 3ième étage du Centre d'hématologie et à celui des soins palliatifs du 5ième étage de l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués à notre cher René.La direction des funérailles a été confiée à la :