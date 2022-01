Accessoires de cuisine: pour une soirée fondue parfaite!

Un caquelon à fondue rempli d’un bouillon fumant au centre de la table, annonce un repas des plus conviviaux. Rendez l’expérience encore plus alléchante, avec quelques accessoires complémentaires.

Fourchettes télescopiques

Photo courtoisie, Linen Chest

Un caquelon placé loin de soi requiert de grands moyens pour y tremper sa nourriture, comme l’utilisation d’une fourchette télescopique. CL Cuisiluxe suggère cet ensemble de deux fourchettes en acier inoxydable qui se déploient tel le prolongement de votre bras. Pratique, n’est-ce pas ?

► linenchest.com > 14,99 $

Assiettes compartimentées

Photo courtoisie, Linen Chest

Trudeau propose ces quatre assiettes dotées de huit compartiments, bien appréciés pour séparer tous les aliments si délicieux en fondue. Fabriquées en grès, elles peuvent aussi être déposées sur la table lors d’un festin de sushis et d’une dégustation de hors-d’œuvre.

► linenchest.com > 34,99 $

Aliments repêchés

Photo courtoisie, Ricardo

Récupérez les cubes de viande ou les légumes perdus dans le fond de votre caquelon, tout comme les oignons hachés finement qui parfument le bouillon, à l’aide de cette puise (7,5 cm) Ricardo. Dotée d’un long manche (22,5 cm) antidérapant, elle se manipule aisément, pour ne laisser aucun aliment submergé.

► boutique.ricardocuisine.com > 5,99 $

Au panier !

Photo courtoisie, Starfrit

Évitez d’échapper vos légumes et vos morceaux de viande dans le bouillon, en les plongeant à l’intérieur de ce panier à cuisson de Starfrit en acier inoxydable. Il possède deux positions d’égouttage, se fixe sur le bord du caquelon et sa poignée résiste à la chaleur. Ainsi, plus besoin d’embrasser son voisin lorsque notre fourchette ressort vide, comme le veut la tradition.

► starfrit.com > 8,99 $

Quatre petits bols

Photo courtoisie, Simons

Sauces délicieuses, cubes de fromage, olives farcies, rondelles de saucisses, fleurons de brocolis... Concoctez une fondue bien garnie, en remplissant ces quatre petits bols éclectiques de plusieurs délices qui compléteront votre repas et égayeront votre table. Ces pièces en porcelaine arborant des motifs colorés vont au lave-vaisselle et au micro-ondes.

► simons.ca > 18,00 $