Carnaval de Québec: rejoignez une équipe passionnée

Le Carnaval de Québec, la grande fête hivernale qui fête ses 68 ans, aimerait vous compter dans son équipe de bénévoles. En effet, chaque année, l’organisation a le bonheur de s’appuyer sur la contribution indispensable de plusieurs centaines de bénévoles. En plus des tâches accomplies, vous serez porté par la fierté de joindre une véritable famille tissée serrée autour d’une des plus importantes fêtes hivernales en Amérique. Alors, si le monde événementiel vous intéresse, que vous avez envie de côtoyer des gens passionnés et passionnants, que vous voulez vivre notre beau Carnaval de l’intérieur et que vous voulez voir Bonhomme plus souvent, vous avez le profil parfait. Passionnés de l’hiver, que vous ayez une journée ou une semaine disponible, rendez-vous au carnaval.qc.ca/qui-sommes-nous/benevoles/ et inscrivez-vous. Bonhomme compte sur vous !