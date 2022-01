Chambre de commerce et d’industrie de Québec: Tendances, enjeux, perspectives... Que nous réserve 2022?

La CCIQ est heureuse de vous annoncer que l’activité « Québec 2022 – Perspectives économiques et politiques » aura toujours lieu le 19 janvier 2022 comme prévu! Assistez aux échanges de nos panélistes directement sur vos écrans. Près de deux ans après le début de la pandémie, quelles tendances nous attendent en 2022? Quels enjeux seront au cœur des débats de la prochaine année? Quelles priorités pour la capitale nationale?

Soyez les premiers à entendre les prévisions de nos panélistes : Pierre Cléroux, BDC, Mario Dumont, LCN, Journal de Québec et Journal de Montréal, Jean-Pierre Lessard, Aviseo Conseil inc., Antoine Robitaille, Journal de Montréal et Journal de Québec, Julie-Anne Vien, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL. Le tout animé par Julie Couture de TVA Nouvelles.