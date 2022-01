Retour à l’école: toute la famille isolée pour au moins 24h à 36h avec un enfant qui a des symptômes

Lors du retour en classe lundi, un élève de 12 ans et moins qui a des symptômes devra s’isoler à la maison de 24 à 36 heures, tout comme les autres membres de sa famille. L’enfant pourra retourner en classe seulement après avoir reçu deux résultats de tests rapides négatifs.

Si la famille n’a pas accès à des autotests à la maison, l’isolement passera alors à cinq jours pour tous ceux qui vivent sous le même toit que l’enfant symptomatique.

C’est la stratégie préconisée par les autorités de santé publique pour éviter que le virus ne circule de l’école au reste de la communauté, en «fermant» rapidement la bulle familiale, a expliqué le Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de santé publique, lors d’une rencontre avec les médias, vendredi avant-midi.

«Dans nos mesures, on axe beaucoup plus sur la prévention au niveau familial», a-t-il affirmé. La stratégie vise aussi à limiter autant que possible l’entrée du virus dans les écoles.

Pour que la famille puisse sortir de son isolement, l’enfant qui a des symptômes devra avoir reçu un deuxième résultat négatif à un test rapide, qui devra être effectué de 24 à 36 heures après avoir passé le premier autotest.

Un enfant positif pourra revenir en classe s’il obtient un résultat négatif à un test rapide après cinq jours d’isolement, si ses symptômes ont diminué et s’il n’a pas fait de fièvre depuis au moins 24 heures.

Un enfant qui a un seul symptôme mineur, comme un nez qui coule, pourra tout de même se rendre en classe.

Ces directives, qui ont été confirmées en soirée vendredi au Journal, ont fait l’objet de beaucoup de changements et de discussions entre la Santé publique et le ministère de l’Éducation tout au long de la journée de vendredi.

Pas un haut lieu de transmission

Le Dr Jalbert a par ailleurs répété vendredi, comme l’avait fait le Dr Luc Boileau jeudi, que les écoles ne représentent pas des «sites importants» de transmission, qui est plutôt liée à ce qui se passe dans la communauté.

«Ce qu’on a appris concernant les enfants, c’est qu’ils ne sont pas très transmetteurs de la maladie. Ce qu’on a observé en milieu scolaire, c’est beaucoup plus de transmission des enseignants vers les élèves que l’inverse», a-t-il affirmé.

En décembre, près de 50% des éclosions dans la province étaient toutefois répertoriées dans les écoles, où plus de 1000 classes ont été fermées en raison de la présence d’au moins deux cas positifs dans le même groupe.

Le Dr Jalbert précise toutefois que plusieurs cas dans le même groupe ne signifient pas forcément que les élèves se sont contaminés entre eux, à l’école.

«Ce qu’on observe, en général, c’est que ce n’est pas ça qui arrive. Ce sont des gens qui ont attrapé la maladie à l’extérieur, qui vont à l’école avec le virus» et qui se retrouvent dans la même classe, a-t-il précisé.

La transmission à l’intérieur de l’école existe, mais le Dr Jalbert ajoute qu’«on n’a pas de démonstration qu’il y a là un phénomène très important d’amplification de la transmission comme on aurait pu le craindre».

Par ailleurs, aucune consigne particulière ne sera donnée au réseau scolaire concernant l’heure des repas, où les élèves retireront leur masque pour manger. La distanciation physique devrait être maintenue autant que possible, mais les autorités de santé publique sont bien conscientes qu’une telle règle n’est tout simplement pas applicable dans le milieu scolaire.

«On va vivre avec ce risque d’enfants qui mangent sans masque à l’école», a affirmé le Dr Jalbert, tout en insistant sur les effets bénéfiques pour les enfants de retourner en classe.

