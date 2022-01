Détective privé: ça existe vraiment?

Est-ce que vous vous êtes déjà senti suivi à pied ou en auto? Est-ce que vous avez déjà eu l’impression que quelqu’un vous surveillait? Est-ce qu’une personne dans un groupe ou lors d’une activité vous a semblé être un peu trop curieuse à votre sujet? Est-ce que vous vous êtes fait prendre en photo sans raison... Eh bien...vous avez peut-être été pris en filature par un détective privé.

J’ai rencontré le détective privé Michel Corneau et ce qu’il avait à me conter me faisait penser à un bon film policier avec des anecdotes de filatures et d’adultère très croustillantes. Vous pouvez écouter l’entrevue de Michel Corneau ci-dessous :

Il s’agit d’un métier peu connu du domaine judiciaire qui frappe l’imaginaire, qui nous fait penser à un film, mais ça existe vraiment. Les clients que j’ai eu qui ont subi l’expérience d’être pris en filature n’ont pas trop apprécié. Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont été suivis et pris en photo dans leur intimité, ils se sentent un peu violés. Mais sachez que c’est parfaitement légal à certaines conditions.

On voit ça beaucoup dans le domaine des assurances et des gens qui ont des indemnités de remplacement de revenu de la SAAQ ou de la CNESST. L’exemple classique c’est la personne qui déclare à ses assurances qu’il a de la difficulté à se déplacer et ont le prend en train de déménager son beau frère. Ou encore la personne qui reçoit une indemnité de remplacement de revenu de travail par la CNESST puisqu’il ne peut plus lever les bras, mais on le prend en train d’aller chercher un livre dans l’étagère du haut de sa bibliothèque.

On voit beaucoup de détectives privés également dans le domaine des dettes. Un créancier qui veut retrouver son débiteur qui a disparu. Une personne qui veut entamer une poursuite, mais veut savoir si le défendeur qu’il va poursuivre est solvable. Pas pratique de poursuivre quelqu’un et que la seule chose à faire avec le jugement c’est de l’encadré par ce que la personne condamnée n’a pas d’argent et fait faillite.

C’est légal les filatures ou les enquêtes sur des personnes visées, mais il y a quand même des règles à respecter selon Michel Corneau : «Le détective privé ne peut pas débuter une filature seulement pour aller voir, pour aller à la pèche, de toute façon notre dossier serait rejeté devant la Cour. Il faut qu’il y ait un motif raisonnable ou il faut qu’il y ait une dénonciation ou encore une contre expertise médicale et à ce moment la on peut partir et faire une filature ou enquêter sur une personne».

Il y a également des règles en vertu de la vie privée des chartes des droits et libertés. On ne peut pas prendre des photos quand la personne filée est dans une position d’intimité. Exemple, on ne peut pas prendre la personne à moitié nu. Le détective ne peut pas non plus faire des intrusions chez la personne filée. Les photos ou vidéos qu’il peut prendre doivent être faites d’un lieu public, souvent de la rue.

Il s’agit évidemment d’un métier où il peut y avoir des anecdotes croustillantes comme le fait de devoir faire «pipi» dans une bouteille de lave-glace vide pour ne pas manquer une personne filée. J’ai donc demandé à Monsieur Corneau deux évènements qu’ils l’ont marqué dans sa carrière et ce n’est pas rien! Les voici :

«Il y a un type qui faisait un travail bien rémunéré dans un hôpital. Il vient me voir et dit M. Corneau moi ça fait 3 ans que je paye une pension alimentaire à mes jumeaux que je n’ai jamais vus. J’ai dit comment vous avez versé de pension alimentaire en 3 ans? Il a dit tout prêt de 50 000$. Mon flair d’enquêteur me disait, ça n’existe pas ces jumeaux la...donc on a investigué la mère et puis au moment où elle devait être enceinte, elle était en prison. Donc j’ai rencontré le client pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, qu’il avait été berné, fraudé pendant 3 ans...et ce qui lui faisait le plus de peine, ce n’était pas d’avoir perdu 50 000$ dollars, mais bien de ne pas avoir de jumeaux.»

«Dossier d’adultère...la cliente vient me rencontrer dans mon bureau et me dit je veux que vous surveillez Monsieur John X (nom pour désigner une personne inconnu), il part en voyage et il m’a vraiment assuré qu’il partait seul...moi je veux être sûr qu’il part seul. Ça n’a pas été très compliqué, on l’a suivi à l’aéroport. On a pris une photo de la personne... puisqu’il ne partait pas seul. Finalement le monsieur partait avec ça femme...normal en! La cliente que j’avais dans mon bureau c’était...la maîtresse...»