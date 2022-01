Élan de solidarité: Normandin répond à l’appel

Normandin se joint au défi solidaire lancé par le maire de Québec, en permettant à sa clientèle de faire l’achat d’un contenant de soupe aux légumes, de sauce à spaghetti ou d’un pâté à l’oie qui sera livré à Moisson Québec.

«Il était naturel pour nous de revenir avec cette initiative qui a connu un fort succès au tout début de la pandémie, en 2020. Au-delà de la grande région de Québec, les dons de nos clients seront acheminés vers une banque alimentaire locale, selon le restaurant où ils passent leur commande», indique le vice-président ventes et marketing, Jean Julien.

Il est possible de commander en ligne à restaurantnormandin.com ou en communiquant directement avec un restaurant Normandin. Voilà un geste simple, facile et volontaire, qui peut faire la différence.

Depuis 52 ans, Normandin offre une expérience repas comme à la maison, remplie d’attentions et ce, dans l’ensemble de ses restaurants et de ses hôtels. En s’associant à Moisson Québec, l’entreprise et sa clientèle supportent la mission de l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec, qui consiste à agir sur l’insécurité alimentaire pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant des conditions socio-économiques difficiles. Moisson Québec, c’est 123 organismes accrédités, 56 064 personnes aidées chaque mois, dont 26 % ont moins de 18 ans.