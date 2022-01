Raymond Malenfant



A l'Hôpital Sacré-Cœur, le 7 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédé Raymond Malenfant, natif de St-Hubert-de-Témiscouata. Après des études en médecine, il devient entrepreneur en construction domiciliaire. Par après il a construit son premier hôtel, le Motel Universel à Québec en 1966. Puis il a créé un empire de plusieurs hôtels, édifices à bureaux, golfs et centres de ski. Raymond Malenfant a été un travailleur infatigable.Outre son épouse, Colette Perron, il a laissé dans le deuil ses 5 enfants: feu Eusthelle, Alain (Danielle Langlois), Estelle (Robert Côté), France, Lynn (Benoit Paradis) et ses 7 petits-enfants: Shelbie, Claudéric Demers, Jean- François Côté, Alizée Paradis, Benoit Jr Paradis, Alex Paradis et Pamela Paradis. Il laisse aussi ses frères et sœurs: feu Gérard (Eva Boucher), feu Léopold (feu Yvette Dubé), Marianne, (feu Georges Lagacé), Alfreda (feu Jean Boucher), Lorraine (feu Charles-Eugène Lagacé), Gratien (Gisèle Lavoie), feu Marcel, Florent (Ghislaine Jean). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l'Hôpital Sacré-Cœur, Dr Ronald Denis et Dr Danielle Granmont, un gros merci au personnel de la résidence Manoir L'Acadie.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à laFondation de l'Hôpital Sacré-Cœur.