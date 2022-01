JO de Pékin : Doan DG, Julien entraîneur-chef

Hockey Canada a confirmé vendredi la présence de Claude Julien à titre d’entraîneur-chef de la formation nationale qui participera aux Jeux olympiques de Pékin, tandis que l’ancien joueur Shane Doan agira comme directeur général.

• À lire aussi: «On a revu le bon vieux Tuukka»

• À lire aussi: Des chiffres peu flatteurs pour Dominique Ducharme

Les deux hommes remplaceront dans l’ordre Jon Cooper et Doug Armstrong dont le retrait s’est matérialisé avec l’annonce de l’absence de la Ligue nationale de hockey en Chine.

Congédié par le Canadien de Montréal le 24 février 2021, Julien a été à la barre du Canada à la Coupe Channel One et devait aussi travailler à la Coupe Spengler il y a quelques semaines, mais celle-ci a été annulée en raison de la pandémie. Aux Jeux, il sera accompagné des adjoints Nolan Baumgartner, Tyler Dietrich et Jeremy Colliton, l’ancien pilote des Blackhawks de Chicago.

«Nous sommes heureux d’annoncer un groupe de gestion et un personnel d’entraîneurs formés de personnes d’expérience qui dirigeront l’équipe olympique masculine du Canada aux Jeux olympiques de 2022, a commenté le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, par voie de communiqué. À moins d’un mois du tournoi de hockey masculin, nous sommes fébriles à l’idée de poursuivre notre travail avec tous les membres du personnel qui se préparent à représenter le Canada et à former une équipe que la population canadienne pourra appuyer dans sa quête de l’or olympique.»

Doan fourbit ses armes

Pour sa part, Doan a œuvré comme DG et entraîneur adjoint à la dernière Coupe Channel One. Également, il a aidé le pays à remporter la médaille d’or au Championnat mondial 2021 comme DG adjoint. Double médaillé d’or au Mondial, l’ex-capitaine des Coyotes a aussi fait partie du groupe de dirigeants du Canada à la Coupe Spengler 2019.

«Shane et tous les membres du personnel de gestion et d’entraîneurs ont travaillé d’arrache-pied pour évaluer les joueurs et bâtir une formation qui nous donnera les meilleures chances de batailler pour la médaille d’or», a émis le vice-président des activités hockey de la fédération nationale, Scott Salmond, ajoutant que la composition de l’équipe olympique sera connue «dans les prochaines semaines».

Les représentants de l’unifolié amorceront leur parcours olympique en affrontant l’Allemagne le 10 février. Ils joueront également face aux Américains et aux Chinois au tour préliminaire.

À VOIR AUSSI :