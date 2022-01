La Fondation du CHU de Québec prête main-forte au centre hospitalier

La Fondation du CHU de Québec mobilise ses ressources afin d’appuyer concrètement les équipes du CHU de Québec-Université Laval (CHU), confrontées à une augmentation fulgurante des hospitalisations liées à la COVID-19, à l’absence importante d’employés et à la pénurie de main-d'œuvre criante notamment.

La Fondation réduit significativement ses opérations régulières afin qu’une forte majorité de son personnel puisse venir en aide au CHU, et ce, à raison de trois jours par semaine en moyenne. Ainsi, près de 20 employés contribueront à la réalisation de tâches administratives au CHU pour une durée minimale d’un mois. Cela permettra au centre hospitalier de dégager du personnel qui pourra assurer d’autres fonctions importantes sur le terrain.

«Je suis ravie de l’adhésion spontanée de nos employés en soutien à nos collègues du CHU. En tant que fondation innovante, devant l’ampleur de la crise et les enjeux auxquels fait face le centre hospitalier, nous nous sommes arrêtés pour réfléchir aux moyens que nous pouvions déployer. Ensemble, nous avons fait le choix de restreindre temporairement nos opérations, de retarder certains projets, afin de mettre l’épaule à la roue d’une façon nouvelle et de témoigner que nous sommes de tout cœur avec les travailleurs de la santé. Et soutenir les équipes du CHU, en adaptant nos opérations à la situation, c’est aussi ça notre mission», affirme Marie-Claude-Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec



La population et les organisations sont également invitées à prendre part à ce grand effort collectif de lutte contre la COVID-19 en faisant un don à la Fondation. Pour donner et démontrer son appui aux équipes du CHU : fondationduchudequebec.org