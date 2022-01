La SAAC en ligne: Zoom sur l’agroalimentaire d’ici

Initiée par les étudiants et les étudiantes de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval, en étroite collaboration avec les principaux intervenants du milieu agroalimentaire, la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation (SAAC) bat son plein jusqu’à dimanche. Il s’agit d’un événement incontournable du secteur agroalimentaire québécois et ce, depuis maintenant 47 ans!

Ce rendez-vous virtuel propose une multitude d'activités gratuites dont, un panel d'experts, des conférences, une ferme, un jardin et une une panoplie d’informations sur les tendances de la consommation alimentaire.

Il est possible de s’initier au travail de producteurs québécois, d’élargir ses connaissances sur les cultures d’ici et d’ailleurs puis sur les plantes qui verdissent sa maison et d’assister à des conférences sur l’agriculture hivernale, le mouvement zéro déchet, ainsi que l’alimentation de plus en plus «végé».

Cette semaine se déroule sous la présidence d’honneur de Mériane Labrie, mieux connue sous le nom de Madame Labriski. Branchez-vous dès maintenant au saac.fsaa.ulaval.ca.