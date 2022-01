Le froid extrême de retour pour le week-end

Un nouvel épisode de froid extrême affectera la majeure partie des régions du Québec à compter de vendredi.

L’alerte de froid extrême émise par Environnement Canada est en vigueur pour plusieurs secteurs du nord, de l’ouest et du sud de la province ainsi que de l’Estrie.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le mercure atteindra les valeurs abyssales de -39 à -35 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

À Montréal, à Laval et en Montérégie par exemple, l’agence fédérale prévoit des températures oscillant entre -20 à -17 degrés, alors que les températures ressenties seront encore plus froides à cause de l’effet éolien.

Le week-end sera généralement ensoleillé avec des températures froides, alors qu’une première vraie tempête de neige s’amène pour le début de la semaine prochaine avec néanmoins des températures plus douces.

Quant aux secteurs de Chevery, Blanc-Sablon, les Îles-de-la-Madeleine et l’île d’Anticosti, ils seront affectés par la tempête hivernale attendue dans les Maritimes à partir de vendredi soir.