Le ministre ontarien des soins longue durée quitte Queen’s Park

Le ministre responsable des Soins de longue durée de l’Ontario, Rod Phillips, a annoncé vendredi qu’il quitte son siège de député et ministre. Il ne se représentera pas non plus en 2022.

«J’ai toujours considéré la fonction publique comme un privilège et ce fut un honneur de servir en tant que député provincial d’Ajax et dans trois portefeuilles ministériels. Cela dit, ma vie professionnelle s’est déroulée dans le monde des affaires et j’ai hâte de retourner dans le secteur privé», a déclaré sur Twitter, celui qui a aussi occupé aussi le poste de ministre des Finances et celui de l’Environnement.

En décembre 2020, il a été critiqué après qu’on ait découvert que lui et sa femme étaient partis en vacances sur l’île de Saint-Barthélemy alors que les responsables de la santé exhortaient les Ontariens à éviter tout voyage non essentiel au milieu de la propagation rapide du COVID-19