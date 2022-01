Les étudiants impatients de retrouver leurs profs en classe

L’Université Laval a «bon espoir» que les cours prévus en présentiel à la session hiver 2022 pourront être dispensés de nouveau sur le campus après le 30 janvier.

«Pour nous, en principe en février, les étudiants devraient revenir sur le campus. La semaine prochaine, on devrait communiquer très clairement l’évolution des mesures de protection pour s’assurer que le campus est sécuritaire. Nous devrions faire une annonce très précise la semaine prochaine sur ce qui se passe à partir du 1er février», a affirmé Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes.

Face au variant Omicron, l’Université Laval a dû mettre en place un plan de repli pour continuer d’offrir l’enseignement à distance.

«La cinquième vague est très dur pour le moral de tout le monde. Les étudiants ont hâte de revenir sur le campus. Ils nous le disent. En même temps, ils apprécient la flexibilité de la technologie de pouvoir continuer d’étudier dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées», a-t-il poursuivi.

Adéquatement protégés

M. Beauregard affiche tout de même un optimisme prudent par rapport aux semaines à venir. Le gouvernement Legault a annoncé le retour en classe des élèves du primaire et des étudiants du secondaire pour le 17 janvier. À l’Université Laval, plus de 94% de la communauté universitaire est déjà adéquatement protégé.

«On a bon espoir que les cours qui étaient prévus sur le campus vont pouvoir revenir», a exprimé M. Beauregard.

«J’aimerais souligner la ténacité des étudiants qui poursuivent leur parcours scolaire dans un contexte difficile de pandémie. La situation peut entraîner chez eux du stress et de l’anxiété, mais les étudiants s’accrochent à leur rêve en grande majorité», a-t-il ajouté.

À distance

Avant même la pandémie, M. Beauregard a rappelé que 26% des crédits dispensés à l’Université Laval étaient enseignés à distance.

«On ne reviendra pas à 100 pour 100 en présence, mais dans la mise à l’horaire qu’on avait à l’hiver, c’était dans l’ordre de 60% des cours qui étaient en présence ou qui avaient une composante en présence.»

Cet hiver, près de 40 000 étudiants sont inscrits à l’Université Laval. Depuis deux ans, 23 000 étudiants ont obtenu leur diplôme.

«C’est quelque chose», a-t-il dit.

«La réussite académique, c’est difficile en temps normal. On comprend qu’avec la COVID, on a des défis supplémentaires», a ajouté Sophie D’Amours, rectrice.

Campus nordique

Les dirigeants de l’Université Laval étaient réunis vendredi pour marquer le coup d’envoi de la deuxième édition du Campus nordique qui vise à offrir l’occasion aux étudiants, mais aussi à la population de Québec, de mettre le nez dehors et de bouger.

L’an dernier, près de 16 000 personnes ont profité des installations aménagées sur le campus. Dès le 15 janvier, une boucle d’un kilomètre de ski de fond éclairée, située au stade TELUS, ainsi qu’un anneau de 400 m de patin, des sentiers de marche et de raquette, une piste de glissade et une zone d’accueil avec foyers extérieur et roulotte chauffée seront offertes tous les jours à compter de 10h. L’accès aux installations est gratuit.

