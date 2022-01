Les Raptors peu convaincants à Detroit

Les Raptors de Toronto n’ont donné qu’une faible opposition aux Pistons de Detroit, l’une des pires formations de la NBA cette saison, qui l’ont emporté 103 à 87, vendredi soir au Little Caesars Arena.

Le joueur de première année Scottie Barnes revenait dans la formation de Nick Nurse, lui qui a dû rater la rencontre de mardi en raison de douleurs au genou, mais ça n’a pas suffi aux Raptors. Gary Trent fils était quant à lui absent avec une blessure à la cheville.

Signe annonciateur de ce résultat décevant, le Québécois Khem Birch a été contraint de quitter la rencontre dès le premier quart. Le centre n’a passé que quatre minutes sur le parquet, mais a dû partir pour aller passer des rayons X au niveau de son nez.

Les Raptors ont été dominés lors des trois premiers quarts. À la mi-temps, les Pistons détenaient une avance de 13 points, qui s’est accrue par la suite.

Detroit (10-31) ne signe qu’un 10e gain cette saison, l’équipe occupant l’avant-dernier rang dans l’Association de l’Est. Cinq joueurs ont inscrit plus de 13 points, Trey Lyles menant la charge avec 21.

Du côté des Raptors (20-19), Fred VanVleet et Pascal Siakam ont respectivement amassé 24 et 23 points. Le Québécois Chris Boucher a passé 25 minutes sur le terrain, récoltant 19 points et six rebonds.

Toronto se mesurera aux Bucks de Milwaukee samedi, qu’ils avaient vaincu le 5 janvier dernier. Les champions en titre, qui étaient privés de Giannis Antetokounmpo pour cette rencontre, devraient cette fois pouvoir compter sur leur vedette.

