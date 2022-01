Menacée de perdre son permis, la garderie Le Jardin Enchanté ferme ses portes

Menacée de perdre son permis pour de nombreux manquements, la garderie subventionnée Le Jardin Enchanté de Lebourgneuf, à Québec, a avisé le ministère de la Famille de sa fermeture définitive.

Le ministère aurait reçu cet avis dans les derniers jours.

«L’avis précise la cessation des activités au plus tard le 31 mars 2022. Selon les informations reçues par le Ministère, tous les enfants auraient déjà été relocalisés» a précisé au Journal Esther Chouinard, porte-parole de la direction des communications.

Le propriétaire était menacé de se faire enlever son permis en raison des nombreux manquements survenus de manière répétitive. La nature des manquements n’a pas été précisée.

Un avis préalable de révocation de permis avait été envoyé l’automne dernier.

En octobre 2021, trois bambins se sont «enfuis» de l’établissement. Ils ont finalement été retrouvés à quelques centaines de mètres plus loin, de l’autre côté du boulevard Robert-Bourassa, qu’ils ont traversé sans surveillance.

Dans la tourmente depuis l’escapade préoccupante des bambins, la garderie avait fait savoir qu’elle contestait l’avis préalable à la révocation du permis qui lui a été signifié.

Un père de famille a raconté, le 29 octobre dernier, à TVA Nouvelles, qu’il ne s’agissait pas du premier événement déplorable à survenir à cet endroit-là. «La DPJ et le ministère de la Famille s’y sont rendus à plusieurs reprises dans la dernière année», a-t-il indiqué.

Le ministère de la Famille a expliqué, dans un courriel adressé à TVA Nouvelles, qu’«il agit dans le seul et unique intérêt des enfants, de façon à assurer leur sécurité, leur bien-être et leur plein développement dans un milieu sain et sécuritaire.