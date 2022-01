Meurtre d’un adolescent : une tragédie selon la mairesse

Le meurtre du jeune Amir Benayad, abattu par arme à feu jeudi soir sur le Plateau – Mont-Royal est une tragédie, selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s’est dite «de tout cœur» avec ses proches.

«Le SPVM fait enquête pour comprendre la tournure des événements. Ce genre d’incident n’a pas du tout sa place à Montréal», a-t-elle brièvement déclaré vendredi matin.

Il s’agit du premier meurtre de l’année à Montréal. En 2021, trois adolescents, Meriem Boundaoui, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel avaient été assassinés.

«Nous travaillons avec Geneviève Guilbault [ministre de la Sécurité publique] pour améliorer les conditions socioéconomiques et les infrastructures communautaires qui ont un impact sur la qualité de vie et le parcours des jeunes et qui peuvent les maintenir loin de la criminalité», a pour sa part expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville.

De son côté, l’opposition officielle déplore une mort de trop et demande à l’administration Plante de prendre ses responsabilités.

«Combien va-t-il en falloir pour que l’administration se réveille? C’est d’autant plus inquiétant que, dans un contexte de hausse des fusillades, on apprend que Projet Montréal ne procédera finalement qu’à l’embauche de 60 policiers sur les 250 promis», a dénoncé Aref Salem, chef d’Ensemble Montréal, qui s’indigne également de la fermeture envisagée de certains postes de quartier du SPVM.

«L’administration est dans une logique d’importantes coupures. C’est complètement irresponsable», a-t-il ajouté, s’inquiétant du message envoyé à la population.