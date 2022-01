Montréal : Acquisition d’un nouvel espace vert

Vendredi, la Ville de Montréal annonce l’acquisition d’un espace vert de plus de 0,75 hectare dans l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Ce terrain, composé d’un boisé et de milieux humides, est doté d’un potentiel écologique élevé, estime la Ville dans un communiqué. «Ce geste est un pas de plus vers la consolidation du Grand parc de l’Ouest», peut-on aussi y lire.

L’acquisition de ce terrain pour la somme de 750 000$ plus taxes est un pas de plus pour la Ville dans son objectif de protéger 10% du territoire terrestre de l’agglomération de Montréal. Ainsi, la métropole favorise le maintien de la biodiversité et de la forêt urbaine dans le but de faire face aux changements climatiques.

«Nous le savons, et cela est encore plus clair depuis le début de la pandémie, les espaces verts apportent une foule de bénéfices à la collectivité. C’est pourquoi notre administration se donne les moyens d’enraciner la nature en ville en investissant dans un écosystème riche en biodiversité qui bénéficiera à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais », a souligné la vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

Un vaste parc

Rappelons qu’en décembre dernier, la Ville de Montréal a fait l’acquisition d’un autre terrain afin d’agrandir le Grand parc de l’Ouest couvrant près de 3000 hectares. Il regroupe, actuellement, cinq parcs-natures de l’ouest de l’île, est-il indiqué dans le communiqué.

«Il est primordial pour notre administration de préserver les derniers écosystèmes de très grande valeur écologique situés dans des territoires en développement, ce que nous permet le droit de préemption. Il s’agit d’un outil indispensable pour protéger et mettre en valeur la forêt urbaine et les milieux naturels montréalais», a mentionné le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

